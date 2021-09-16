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Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşları hedefi oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve her zaman duyarsız vatandaşların hedefi haline gelen Tabakhane Deresi, yine çöplüğe döndü.

AYDIN 16.09.2021, 12:08
Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşları hedefi oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve her zaman duyarsız vatandaşların hedefi haline gelen Tabakhane Deresi, yine çöplüğe döndü.

Aydın’ın Paşa Yaylası’ndan doğarak merkez ilçe Efeler’den geçen Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşların hedefi olmaya devam ediyor. Defalarca temizlenen dere yine atılan çöpler dolayısıyla adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar dereyi kirletenlere yaptırım uygulanmasını istiyor. Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Zafer Meydanı’nda ağırlıklı olan çöpler, çevre sakinlerini de rahatsız etmeye başlarken, derenin çevresinde iş yeri bulunan esnaflar ve vatandaşlar, hem kötü görüntüden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi. Kötü görüntünün Aydın’a yakışmadığına dikkat çeken vatandaşlar, dereye çöp atanlara yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

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