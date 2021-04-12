Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanan ‘Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi’ (’Promoting Social Economy for Sustainable Agriculture and Rural Development’ PROSES) projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonuna sunulan ’Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi’ projesi Avrupa genelinde başarılı bulunan ilk 22 proje arasına girerek desteklenmeye hak kazandı. Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Yürütme Ajansı (EASME) tarafından 2020 yılı Haziran ayında yayınlanan COSME Programı Sosyal Ekonomi Misyonları Teklif Çağrısı kapsamında, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından ilimizdeki sosyal ekonomi paydaşlarını hedef alan proje tasarlanarak Komisyona sunuldu. 12 ay sürecek olan proje ile İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye’de benzer sosyal ekonomi önceliklerine sahip bölgesel ve yerel yönetimlerden oluşan bir ağ oluşturmak ve bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için alan oluşturmak ve böylece bir sosyal sürdürülebilir ekonomi toplumlarının oluşmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen projenin açılış toplantısına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere proje paydaşı kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

"Aydın ili tarımsal potansiyeli çok yüksek bir il"

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın ilinin tarımsal potansiyeli çok yüksek olan illerin başında geldiğini ifade ederek, "Böylesine önemli bir ilimizde, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi başlığı ile güzel bir projeye ev sahipliği yapacağız. Özellikle 3 farklı üç farklı ülke ile belirli özelliklere sahip olan kurumlarla iş birliği içerisinde tecrübe paylaşımı ve bu paylaşım çerçevesinde edinilen bilgilerle tarımsal üretimimizi çok daha farklı bir noktaya taşıma imkanını da bu çalışmalar sonrasında belirli bir aşamaya getirmiş olacağız. Aydın’ın tarım sektörümüzde çok farklı noktalarında gayret gösteren, çalışan kurumlarımız ve tarım sektörünü destekleyen kurumlarımız var. Dolayısıyla Aydın’ın bu birikimini de bizdeki deneyimleri de farklı ülkelerle de paylaşma fırsatı olacak. Özellikle belirli alanlarda daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına edinilen tecrübelerin de paylaşılması oldukça önemli. Böylesine önemli bir projeye Aydın Valiliği olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyor, projede görev alan tüm herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz bu birikim ve gayretleri alanında uygulanabilir bir boyuta taşıyabilmektir" dedi.

Vali Aksoy’un konuşmasının ardından Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü Reyhan Gülpınar proje hakkında bilgiler verdi. Aydın Valiliği tarafından yürütülecek olan ’Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi’ projesi ile Aydın’daki sosyal ekonomi paydaşlarının Avrupa’dan eşdeğerleri ile bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak, gördükleri iyi uygulamaları transfer ederek Aydın’ın sosyal ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanacak.