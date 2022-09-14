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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN 14.09.2022, 15:22
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuşadası İlce Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuştur Polis Noktasında uygulama yapan ekipler, bir otomobilden şüphelendi. Aracı durduran ekipler detaylı bir şekilde otomobili aramaya başladı. Üst araması sırasında şüpheli S.E.’nin üzerinden 88.80 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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