Su birikintisinden kaçmak isterken hayatını kaybetti

Aydın’ın ve çevresinde meyve bahçelerini dolu ve soğuktan korumak için tül germe işi yapan 35 yaşındaki Sevban Ö. geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç adamın kanal kenarında traktörü ile seyir halindeyken yoldaki su birikintisinden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına devrilen traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza saat 15:00 sıralarında Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın ve çevresindeki meyve bahçelerinde fidanları dolu ve dondan korumak amacıyla tül germe işleri yaptığı öğrenilen Sevban Ö. yönetimindeki 09 S 758 plakalı traktörü ile bir bahçeden dönerken Ovaköy Mahallesi yakınlarında sulama kanalı yan yolunda seyrettiği sırada su birikintisinden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan traktör sulama kanalına devrilirken sürücü Sevban Ö. kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Traktörde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki A.Ş.’nin ise atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hayatını kaybeden vatandaşı traktörün altından çıkarmak için çalışmalara başlarken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.