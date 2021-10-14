Spor Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Programı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, Spor Bilimleri Fakültesi binası önünde gerçekleşti.

Oryantasyon Programına Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Alper Kartal, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Akademik personel, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencileri katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, yeni kayıt yaptıran öğrencilere fakülte, Aydın, eğitim- öğretim faaliyetleri, ders kayıtları ve OBİS sistemi, ADUZEM (Uzaktan eğitim), karma eğitim, üniversitemiz sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri, pandemi süresince eğitimin nasıl yürütüleceği konularında bilgi verdi.

Oryantasyon programı, bisiklet etkinliği ve kortej ile devam ederek kampus çevresinde renkli görüntülere sahne oldu. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bisikletlerle yaptıkları kampus turunun ardından öğrenciler Atatürk Kongre Merkezi önünde toplanmalarıyla program sona erdi.