Söke’deki Nisan ayı Covid denetimlerinde ceza yağdı

Aydın’ın Söke ilçesinde Nisan ayında yapılan Covid-19 denetimlerinde Emniyet ve Jandarma bölgesinde kurallara uymayanlara ceza yağdı. Yapılan denetimler sonucunda toplam 213 kişiye 228 bin 908 TL para cezası kesildi.

Söke Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada Nisan ayında Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 141 kişiye 126 bin 900 TL, maske kullanımına uymayan 20 kişiye 18 bin TL, karantina ihlali yapan 4 kişiye 13 bin 808 TL, Sosyal mesafe kurallarına uymayan 18 kişiye 16 bin 200 TL, pazar içerisinde sigara içen 1 kişiye 900 TL, tedbirlere uymayan 5 işletmeye 15 bin 750 TL olmak üzere toplam 184 kişiye 191 bin 558 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluk bölgesinde ise Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye 9 bin 900 TL, maske kullanımına uymayan 1 kişiye 900 TL, karantina ihlali yapan 5 kişiye 15 bin 750 TL, pazar içerisinde sigara içen 1 kişiye 900 TL, tedbirlere uymayan 1 işletmeye 3 Bin 150 TL olmak üzere toplam 29 kişiye 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın toplum sağlığını tehlikeye atacak uygulamalardan kaçınması ayrıca herhangi bir cezai işlem ile karşılaşmamaları için alınan bütün kurallara uymaları önem arz etmektedir. Her bir Vatandaşımızın sağlığı riske atılmayacak kadar değerlidir. Vatandaşlarımız kendi ve toplumun sağlığını korumak amacıyla alınan bu tedbirlere mutlaka uymalarını tavsiye eder, sağlıklı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.