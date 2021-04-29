banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Kanarya ağır yaralı!
Kanarya ağır yaralı!
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!

Söke’deki kazada araç yan yattı: 2 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesi Kuşadası karayolu granta mevkiinde meydana gelen kazada, otomobillerden biri yan yattı.

AYDIN 29.04.2021, 21:52
Söke’deki kazada araç yan yattı: 2 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesi Kuşadası karayolu granta mevkiinde meydana gelen kazada, otomobillerden biri yan yattı.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası istikametinden Söke istikametine giden N.D. idaresindeki 09 FE 371 plakalı kamyonet Granta mevkisinde aynı yöne seyreden C.D’nin kullandığı 09 JT 411 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın ardından devrilen kamyonetin sürücüsü N. D. ile yolcu Ö. Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?