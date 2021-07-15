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Söke’de şehitlik ziyaretigerçekleştirildi

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Söke ilçe protokolü şehitlikleri ziyaret etti.

AYDIN 15.07.2021, 11:36
Söke’de şehitlik ziyaretigerçekleştirildi
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15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Söke ilçe protokolü şehitlikleri ziyaret etti.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere katılımcılar; Söke Asri Mezarlığı’nda yer alan şehitlikleri ziyaret etti.

Hafız Keramettin Temiz ve İlçe Müftüsü A. Saim Doğru tarafından Kuran-ı Kerim ve dualar okunurken, eller şehitler için semaya açıldı. İlçe protokolü tarafından şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.
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