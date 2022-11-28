Söke’de hırsızlık şüphelisi jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evden hırsızlık gerçekleştiren şüpheli, jandarmadan kaçamadı.

Olay, Burunbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ç. isimli bir vatandaşa ait evde hırsızlık olayı yaşandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayını aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin F.Y. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, F.Y.’yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.