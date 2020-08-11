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Söke’de dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı
ÇAYA DÜŞEN VATANDAŞ KURTARILDI
AYDIN 11.08.2020, 16:21
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Aydın’ın Söke ilçesinde yolda yürürken dere yatağına düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek Söke’nin içinde geçen dere yatağına düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi kurtarma ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yusuf K.’nın düştüğü yere inen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, talihsiz adamı dere yatağına sarkıtılan sedyeyle yukarı çıkardı. Vatandaşların da yardımıyla çıkarılan Yusuf K. 112 Acil Servis Ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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