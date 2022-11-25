Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi mali genel kurul yaptı

Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nin 2020/2021-2021/2022 Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda konuşan Başkan İsmail Özer, "Sinsi yöntemlerle kooperatifimizi dize getirmeye çalışanlara karşı mücadelemiz sürecek" dedi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer Başkanlığı’nda gerçekleşirken, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TARİŞ Pamuk Birliği Ortakları Genel Kurul Toplantısı için Kooperatifin Bağarası Yolu üzerindeki tesislerinde bir araya geldiler.

Toplantıya Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Meclis Başkanı Haşim İbi, TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Baki Bakanoğlu, Söke Tarım Kredi Satış Kooperatifi Başkanı Kerim Palabıyık, Söke Çiftçi Malları Koruma Başkanı Erdal Dinçsoy, Trakya Birlik Söke Kooperatif Başkanı Yılmaz Gültekin, TARİŞ önceki Birlik Başkanlarından Beliğ Azbazdar, önceki Kooperatif Başkanlarından Ekrem Sert ve TARİŞ Pamuk Kooperatifi Ortakları katıldılar.

24 gündem maddesinin okunup oy çoğunluğu ile onaylandığı Genel Kurul’da açılış konuşmasını Kooperatif Başkanı İsmail Özer yaptı. Özer,"Kooperatifimizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz ,bu düşünceyle de kar etmek için pamuk da alacağız, buğday da, ayçiçeği de alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Bize çevre illerden getirilen ürünler için nakliye parası ödemiyoruz. Kendileri karşılıyorlar. Söke Kooperatifimizin önümüzdeki yıllar için yatırım proje planlamaları var. Şehir içerisinde kalan TARÎŞ alanına iş merkezi kurmayı hedefliyoruz. Yine yeni iş makinaları alarak iş altyapısını güçlendirmeye hedefliyoruz. Genel Kurul Toplantımıza katılıp iş yıllarımızı onaylayan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun" dedi.

Başkan Özer ayrıca son zamanlarda Tariş yönetimi üzerinde oynanmak istenen oyunlardan da söz ederek, "Sinsi yöntemlerle kooperatifimizi dize getirmeye çalışanlara karşı mücadelemiz sürecek" dedi.