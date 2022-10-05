Söke TARİŞ küresel tekstil devlerinin ilgi odağı oldu

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen ‘Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte dünyaca ünlü tekstil ve pamuk devi firmaların ziyarette bulunduğu Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’ne bu kez Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) pamuk endüstrisinde lider kuruluşlarından olan Textile Exchange yetkilileri ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye’de organik pamuk üretiminde pilot bölge olarak seçilen Söke’de bulunan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’ne, dünyaca ünlü firmalar tarafından rağbet gösterilmeye devam ediyor. İspanyol tekstil devi Inditex, Japon pamuk tüccar firmalarından Toyoshima firması yetkililerinin ardından son olarak ABD’nin küresel ölçekte tekstil ve pamuk endüstrisinde lider kuruluşlarından olan Textile Exchange yetkilileri de Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’ne ziyarette bulunarak, tesislerde inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Ziyarette Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ile tercüman eşliğinde görüşen Textile Exchange firmasının İngiltere Elyaf ve Hammaddeler Direktörü Rui Fontoura, Amerika Elyaf ve Hammaddeler Direktörü Megan Stoneburne, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye sorumlusu Ömür Süner, bölgede üretilen pamuğun özellikleri, üretim esasları, yıllık ortalama üretim ve organik pamuk üretimine dönük bilgi aldı. Ziyaretleri nedeniyle Textile Exchange yetkililerine teşekkür eden Başkan Özer, halihazırda pamuk hasadının devam ettiği Söke’de, bu yıl da üreticilerin her sezon olduğu gibi kooperatife yüksek güven duyarak ürünlerini teslim etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

“Ülke üretimine ciddi katkı sunuyoruz”

Söke Ovası’nda üretilen pamuğun yaklaşık olarak her sezon 4’te 1’ini aldıklarını belirten Başkan Özer, “Ortak ve üreticilerimizin bin bir zahmet içerisinde GDO’suz tohumla ürettiği ürünlerinden alın terlerinin karşılığını eksiksiz almalarını biz kendimiz için hayati görev addediyoruz. Doğrudan doğruya kar amacı gütmememiz de piyasayı dengelerken kooperatifimizi de güçlendiriyor. Söke organik pamuk üretiminde pilot bölge olarak da ülkemizin toplam üretimine ciddi katkı sunmaktadır. Biz de gerek ziraat mühendislerimiz ve gerekse teknik ekiplerimizle üretimden hasada kadar her anlamda çiftçilerimizin yanındayız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kooperatif Müdürü Dilek Coşkun ve uzman personeli eşliğinde Textile Exchange firması yetkilileriyle birlikte tesislerde inceleme gezisine katılan Başkan Özer, çırçır ünitelerindeki pamuk işleme aşamasına ilişkin de detaylı bilgilendirmede bulundu. Söke TARİŞ’te görevli uzman personelin firma yetkililerine, ‘Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdiği ziyaretin ardından arazi incelemelerinde de bulunuldu. Başkan Özer’e misafirperverliği ve organik üretim konusundaki çalışmalarıyla ilgili olarak teşekkür eden firma yetkilileri, tekstil değer zincirinde sürdürülebilir uygulamaları hızlandırmaya dönük olarak kooperatifle işbirliği ve ortak çalışmalara da hazır olduklarını kaydetti.