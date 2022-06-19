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Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da binlerce öğrencin ter dökeceği YKS maratonunun ikinci oturumu gerçekleştirilirken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi.

AYDIN 19.06.2022, 11:55
Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da binlerce öğrencin ter dökeceği YKS maratonunun ikinci oturumu gerçekleştirilirken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Dün gerçekleştirilen ilk oturumda bazı öğrenciler sınava geç kalırken, sınavın ikinci gününde de bazı öğrenciler sınava son dakika yetişti. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur’an-ı Kerim okudu, dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı.

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