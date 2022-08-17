Sağlık müdürlerinden güç birliği

Aydın, Muğla ve Denizli illerinin sağlık müdürlerinin bir araya geldiği toplantıda güç birliği vurgusu yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ile birlikte Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim’i ziyaret etti. Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki sağlık hizmetlerine yönelik görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, 3 şehrin sağlık alanında koordineli bir şekilde güç birliği yapılabileceği vurgulandı.

Ziyaretin her 3 il adına da verimli geçtiğine dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “Ziyarette Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki sağlık hizmetlerinin sunumu ve genel sağlık hizmetlerinin işleyiş hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda yayınlanan ek ödeme yönetmeliğindeki kapsayıcı mevzuatı ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Birbirine komşu illerin sağlık alanındaki imkanlarının da görüşüldüğü ziyaretin, Aydınımız adına verimli geçtiğini düşünüyorum” dedi.