Potanın efeleri Nazilli’de galip geldi

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ligin 11. haftasında ağırladığı Çözüm Koleji Basketbol Takımı karşısında galip geldi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ligin 11. haftasında Ankara ekibi Çözüm Koleji Basketbol Takımı’nı Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda misafir etti. Potanın efeleri, 3’üncü ve 4’üncü periyottaki etkili oyunu ile Ankara temsilcisini 67-57’lik skorla mağlup etti. İlk yarısı 21-26’lık skorla misafir ekibin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada 3’üncü periyodu 52-42’lik üstünlük ile tamamlayan naz naz son periyotta da rakibine fırsat tanımadı ve potadan 67-57 lik skorla galip ayrılmasını bildi. Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı bu sonuçla 11 maçta aldığı 19 puan ile 2’nci sıradaki yerini korurken, ligin 12. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çayırova Belediyesporun misafiri olacak.