Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan’da kutlandı

Polis Teşkilatı’nın 176. Yıl dönümü Bozdoğan’da düzenlenen törenle kutlandı.

Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesi’nde Atatürk Anıtı önünde yapılan törene pandemi tedbirleri kapsamında 10 teşkilat mensubu katıldı. İlçe Emniyet Amiri Muhammed Güneş Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Akabinde İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Komiser Yavuz Sarı yaptı. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. dönüm yılını kutlamaktan son derece mutlu ve onurlu olduğunun altını çizen Komiser Sarı, ülkemizde 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın, Bozdoğan’ da Kemer Barajı’nın yapıldığı 1960 yılında kurulduğunu belirtti.

Komiser Sarı konuşmasının devamında, "Türk Polis Teşkilatı, Anayasa yasa ve diğer hukuk kurallarının yetki ve çerçevesinde, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne özünde bağlı olarak hizmet vermekte ve vermeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına düşman, Anayasal ve Demokratik düzeni yıkmak, mevcut devlet yapımızı bölmek Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen düşmanlara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Cuma Namazı’na müteakip şehitler için mevlit okutularak ve lokma hayrı yapıldı.