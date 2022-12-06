PKK propagandası yapan 2 kişi Söke’de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde PKK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan H.Y. (27) ve E.S. (28) isimli şüpheliler, jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.