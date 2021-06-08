Pandemi döneminde enfeksiyon kontrolü eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen ‘Pandemi Dönenimde Enfeksiyon Kontrolü konulu eğitim çevrim içi olarak gerçekleşti.

Ebelik Bölümü yaz stajına çıkacak öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitime Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban, ebelik bölümü öğretim elemanları ve lisans öğrencileri katıldı. Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban’nın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, ADÜ Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Uz. Hem. Gülsün Özçelik, ‘pandemi dönenimde enfeksiyon kontrolü’ konulu eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimin sonunda, katılımcıların sorularının yanıtlandı ve Uz. Hem. Gülsün Özçelik’e teşekkür belgesi takdim edildi.