Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile LÖSEV işbirliği devam ediyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeler kapsamında LÖSEV İzmir yetkilileri Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

‘LÖSEV incileri/ Kardeş Okul’ olan Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten LÖSEV İzmir halkla ilişkiler koordinatörü Berçin Edirne, okullardan gelen desteklerin çok değerli olduğunu vurguladı.

Yapılan toplantıda lösemi hastalığına dikkat çekmek için online eğitimler düzenlenmesi, ramazan ayında erzak kolileri hazırlanması ve Özel Kocatürk Mesleki ve Anadolu Lisesi bünyesinde stant çalışmalarının devam ettirilmesi, Kovid-19 şartları doğrultusunda video ve görsellerle yapılan desteklerin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.