Aydın’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 R 6393 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan 5 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Düşmenin etkisi ile ters dönen otomobil içerisindeki sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı otomobil sürücü M.A.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.