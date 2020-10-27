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Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın esrar ele geçirildi

AYDIN'DA EMEKLİ OLAN NARKOTİK KÖPEĞİ ÇAYRA'NIN YERİNE GELEN GENÇ KÖPEK TİNA İLK GÖREVİNİ BAŞARI İLE TAMAMLADI.

AYDIN 27.10.2020, 17:24
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Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın esrar ele geçirildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Zeybek Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesine yapılan baskında bir oto tamirhanesindeki aracın kaportasına gizlenmiş vaziyette çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tamirci dükkanı görünümlü mekanda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, operasyonun Aydın’da emekli olan narkotik köpeği Çayra’nın yerine gelen genç köpek Tina ilk görevi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, 1510 sokaktaki oto tamir atölyesine operasyon düzenlendi. Emekli olan narkotik köpeği Çayra’nın yerine gelen genç köpek Tina’nın da katıldığı baskında, satışa hazır halde yarım kilo metamfetamin, 400 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İş yeri sahibi Rıfat G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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