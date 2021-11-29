ÖRKOOP Başkanı Ünal’dan ortaklarına müjde

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Ulusal Süt Konseyi tarafından oluşturulan süt fiyatları süt fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Konseyin bugün yaptığı toplantının ardından ortaklarını müjdeyi veren Başkan Önal; "01.07.2021 tarihinden beri litre fiyatı 3.20 TL olarak uygulanmakta olan ve artan maliyetler karşısında düşük kalan çiğ süt fiyatlarımızın arttırılması için bugün toplanan ulusal süt konseyimiz; 8 Aralık 2021’den geçerli 4.70 TL olarak belirlendi. Süt devlet desteği ise 0,20 kuruş olarak uygulanmaya devam edecektir" dedi.

2 bin 800’e ulaşan ortaklarından günde ortalama 350 ton süt topladıklarını ifade eden ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, “Üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla toplanan Ulusal Süt Konseyimiz bugün aldığı kararla çiğ süte zam geldiğini duyurdu. Yaklaşık 4 ay önce alınan kararın ardından çiğ sütte yapılan yeni düzenleme ile üreticimiz rahatlamış oldu. 01.07.2021 tarihinden beri litre fiyatı 3.20 TL olarak uygulanmakta olan ve artan maliyetler karşısında düşük kalan çiğ süt fiyatlarımızın arttırılması için bugün toplanan ulusal süt konseyimiz; 8 Aralık 2021’den geçerli 4.70 TL olarak belirlendi. Süt devlet desteği ise 0,20 kuruş olarak uygulanmaya devam edecektir. Kooperatifimiz ortaklarımıza, üreten çiftçilerimize ve geçimini sütle sağlayan ülkemiz üreticilerine hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi.