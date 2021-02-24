OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor

1981 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan ve bugün 48 ülkeye ihracat yapan OKT Trailer ürünlerinde sunduğu geniş konfigürasyon seçenekleri ile treyler ve üstyapı ekipmanları sektörünün öncüleri arasında olmaya devam ederek geleceğe yönelik alt yapı çalışmaları ile 2020 yılında başarısını pekiştirdi.

Kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarladığı ve ürettiği araçlarla 40 yıldır sektörüne birçok ilki kazandıran OKT Trailer Kovid-19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda ve değişken piyasa koşullarında tamamlanan 2020 yılında, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ürün gamı ile katma değer üretmeye devam etti. 2020’nin pandemi nedeniyle hem dünya hem Türkiye için zor bir yıl olduğunu üst düzey güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürerek uzun vadeli hedeflerine odaklandıklarını dile getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; “Covid-19 sürecinin en başından itibaren çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak, salgının etkisini azaltmak ve yayılımı engellemek için gerekli tüm önlemleri aldık. Bu dönem dünyada olduğu gibi şirketimizde de tüm süreçlerin dijitalleşmesi için kurum içi çalışmalara ve yatırımlara yer verildi. 2020 yılı lojistik sektörünün öneminin daha çok arttığı bir yıl oldu, Lojistiğin her daim devam etmesi ve her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan sektör haline gelmesi bizlere gelecek için farklı neler yapabiliriz diye sorgulamaya ve planlama yapmaya yöneltti. Bu sebeple Ar-Ge ve teknolojik kaynakların kullanımı alanlarında daha yoğun çalışmalar içerisinde bulunduk. Aynı zamanda dijitalleşme ve değişen koşullar sebebi ile içsel yapılanma, enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilme ve sıfır atık çalışmalarına odaklanarak şirketimizi geleceğe hazırladığımızı ifade edebilirim. Geçtiğimiz yıllara kıyasla 2021 yılı; pandemi zaman dilimini başarılı ile değerlendirmiş ve altyapı yatırımlarına odaklanmış şirketler için başarılarını taçlandıracakları bir yıl olacaktır” dedi.

“Yeni jenerasyona hazırız”

2020 yılının şirket içi çalışma ve insan kaynakları süreçlerine ağırlık verilerek yeni jenerasyona uygun çalışma koşulları ve geleceğe yönelik ürün bazlı çalışmaların projelendirilmesi süreçlerini tamamladıkları bir yıl olduğunu ifade eden Maraş; “2018 yılından bu yana hizmet veren Ar-Ge merkezimizde geçtiğimiz yıl, yeni proje ve girişimler için yoğun çalışma içerisinde olduğumuz bir dönemdi. Dijital dönemin gerekliliklerini yerine getirerek alt yapı çalışmalarımızda ciddi bir yenileme ve aynı zamanda ürün geliştirme konusunda yeni girişimler içerisinde bulunduk. Yeni jenerasyonun iş yaşamına katılması süreçlerini en geçişken şekilde sağlayabilmek adına çalışma koşullarını gözden geçirerek ergonomik çalışma ortamları kurguladık. Yeni jenerasyon bireylerinin organizasyonumuza uyum sağlamaları, kişisel gelişim çalışmaları ve kariyer hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi adına üniversite -sanayi iş birliği çalışmalarının alt yapılarını oluşturduk. Böylece hem çalışan profilini güçlendirecek hem de ürünlerimizde yenilikçi çalışmalarımızı yansıtacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bünyemize yeni katılan y ve z kuşağı bireylerin, x kuşağı çalışanlarımız ile uyumlu ve etkin çalışabilmesi adına organizasyonel gelişim süreçlerimizi istihdam stratejilerimiz ile bütünleştirerek yeni çalışma modellerini modern dünyaya entegre ederek güçlü insan kaynağımızla milli vizyonumuza katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“İhracat pazarında aranan marka konumundayız”

Dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü konumun en önemli dayanağının Ar-Ge alanındaki çalışmalar olduğunun bilinci ile ürünlerimizde ergonomik ve yenilikçi çalışmalara önem veriyoruz diyen Hakan Maraş; “Güçlü ve tecrübeli kadromuz ile artan teknolojik gelişmeleri karşılamak ve hatta öncesinde harekete geçmek için geleceğe yönelik çalışıyor ve ürünlerimizi değişen teknolojiye uygun olarak geliştiriyoruz. Dünyada sayılı ülkemizde ilk olacak birçok mega projeye imza attık. Farklı ülkelerin farklı hava koşulları, yol koşulları, stantları ve benzeri tüm süreçlere hızlı cevap verebilme ve özel projeler üretebilme kabiliyetimiz ile ihracat payımızı arttırırken yeni iş birlikleri ve projelere imza attık. Ürünlerimiz, Avrupa başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde tercih noktasındadır. Türkiye’yi temsil etme prestijimizi artırarak bu ve benzeri projelerimizin çıktısı sonucu ihracat pazarında aranan marka konumunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Fütüristtik çalışmalarımız ile gündeme geleceğiz”

“Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle 2020 yılında ertelediğimiz çalışmalarımızı 2021 yılında hızlandırmaya çalışıyoruz” diye Maraş sözlerine şöyle devam etti; “2021 yılı bizim için yaşanan olaylardan tecrübe edinip bu birikimlerin çıktılarını alacağımız bir yıl olacak. Geleceğe bakış açımız ile treyler modasını değiştirecek ve Dünya’da ses getirecek kullanıcı dostu yeni nesil gıda tankeri çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Üstün Teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarlanan, farklı çizgisiyle estetik görünümlü, ayrıcalıklı, alışılmışın dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda tutan, oldukça iddialı, benzersiz özellikleri ile geleceğin treyler modeli olan yeni nesil gıda tankeri ile gıda taşımacılığında üstün kullanım dinamiklerini müjdeleyecek olan OKT Trailer, yeni dönemde fütüristtik çalışmaları ile gündeme gelecek”