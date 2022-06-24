Nazilli’de Kozdere meydanı yenileniyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozdere Mahallesi’ndeki yaklaşık bin metrekare alanda meydan düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozdere Mahallesi’nde meydan yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde camii, köy konağı ve sosyal alan arasında kalan yaklaşık bin metrekare bölümdeki eski ve kullanılamaz durumdaki taşlar kazınarak yolun stabilizesi yapıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaklaşık bin metrekare alanda yer alan meydanın kısa sürede yenilenerek kullanıma açılacağını belirten Mahalle Muhtarı Ahmet Güler, “Köyümüzün merkezinde yer alan bu alan kullanılamaz durumdaydı. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a durumu ilettik. Bizleri kırmadı. Ekipler köyümüzde çalışmalara başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla köy meydanımızın güzel bir görünüme kavuşacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.