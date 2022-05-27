Nazilli’de "Hayatımız Sınav" konferansı gerçekleştirilecek

Nazilli Belediyesi ve NAZGEM işbirliğiyle 30 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda Eğitimci Yazar Cihat Şener’in sunumuyla ‘Hayatımız Sınav’ isimli konferans verilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’ne katılacak 8. Sınıf öğrencileri için düzenlenen konferansta; sınav, sınav kaygısı ve motivasyon konularında detaylı bilgiler yer alacak. Tüm öğrencileri konferansa davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “NAZGEM öğretmenlerimizin çalışmalarıyla düzenlenen ve kıymetli hocamız Cihat Şener’in konuşmacı olacağı bu program özellikle 8. Sınıf öğrencilerimiz için büyük önem taşıyor. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz çocuklarımızın katılımı noktasında gerekeni yapacaktır. Evlatlarımızın geleceği hususunda büyük rol oynayan bu sınavda gerekli motivasyonun sağlanması adına önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum” diye konuştu.