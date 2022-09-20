Nazilli’de aşırı yağışlarda yaşanan sel baskınlarına çözüm aranıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde mevsim dışı yağan yağmurlarda yaşanan sel baskınlarında büyük zarar gören 3 mahalle için çözüm çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın çağrısı üzerine harekete geçen ekipler soruna neşter vurmak için çalışma başlattı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, uzun yıllardır sel baskınları ile büyük zarar gören Dallıca, Yıldıztepe, Pınarbaşı, Yıldıztepe ve Yeşil Mahallelerde yaşanan sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm bulmak amacıyla, ekipler ile birlikte sorunlu olan bölgeleri tek tek gezerek başlatılan çalışmaları inceledi.

Nazilli Belediyesi Kürşat Engin Özcan, yaşanan sorunlarla ilgili olarak “Nazilli’nin yıllardır kanayan yarası ve her yağmurda evlerde ve caddelerde ciddi sıkıntılar oluşturan ciddi hasarların önüne geçilmesi için ciddi bir proje var. Hem Hasköy Mahallesi bölgesinin üzerinden Kurudere’nin üzerinden ve Çakıcı Sokağının üzerinden geçecek Dereköy Çayına gelen su plase yapacak. O suları şehrimizin içerisine sokmayacak ciddi bir çalışma var. Hem de Dereköy çayına yine bir plase kanalla bütün yağmur sularının inşallah şehrimize zarar vermeden Dereköy çayı vasıtasıyla şehrimizden tahliyesine yönelik önerilerimiz vardı. Biz bunları daha öncesinden de dile getirdik. Müdürlerimizde tekrar geldiler ve sorunu yerinde tespit ettiler. Ben kendilerine çok çok teşekkür ederim. İnşallah bu konularla ilgili Devletimiz de, Milletimiz de, Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi, DSİ’miz, Bakanlıklarımız, bir araya geldiğinde bu sorunları çözebilecek büyüklükte bir sorundu bu. Hepimiz bir araya gelip inşallah bu sorunları çözeceğiz. Bir daha da vatandaşlarımızı böyle sıkıntılar yaşatmamak için biz Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.