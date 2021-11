Nazilli’de 9. Rahvan At yarışı heyecanı yaşandı

Nazilli Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenen Rahvan At Yarışları, Organize Sanayi girişinde bulunan sosyal etkinlik alanında yarış severlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi Geleneksel 9. Rahvan At Yarışları, Bozdoğan yolu üzerinde bulunan sosyal etkinlik alanında yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu yarışları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda yarışsever vatandaş katıldı.

11 kategoride 250 Rahvan koşucusu atın kıyasıya mücadele ettiği yarışlar, İstiklal Marşı’nın okunması ve dualar ile başlandı. Yarışlar, Baş, Başaltı, İthal A, İthal B, Büyük, Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay ve İkili Tay kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışmacılara, at sahiplerine, tüm katılımcı ve emeği geçen herkese teşekkür ederek açılış konuşması yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “At, Türk kültürünün en önemli öğelerinden bir tanesidir. Bugün burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu yükü sizler ile hep birlikte kaldırdık. Gönül birliği ile bu yarışı yapmaktan guru ve mutluluk duyuyorum. Kültürümüzün yaşatılması için geleneklerimizi devam ettiriyoruz. 9. Geleneksel Rahvan At Yarışı programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Geleneksel rahvan at yarışı ile başlayan etkinliklerin devamında, bir sonraki haftaya boğa yarışı ve Şubat ayında da geleneksel deve güreşlerinin yapılacağını hatırlatan Başkan Özcan, “Atasözlerimizde, hayatımızda, yeme içme ve beslenme kültürümüze derinlemesine işlemiş Türk’ün yoldaşıdır At. Türk üç kıtaya hâkim olduğunda atının nallarıyla titretmiştir. Bu bizim en önemli canlardan bir tanesidir. Bu kültürümüzün değerlerinden bir tanesini yaşatmaktan çok mutluyuz. Biz süreçte Nazilli’yi beraber yöneteceğiz diye söylemiştik. Ne yaparsak yapalım, bu işe gönül verenlerle beraber, paydaşlarımızla, dernekleriyle, gönüllüleriyle beraber bu işi yürütmeye çalıştırıyoruz. Onların emekleriyle, mesai arkadaşlarımın üstün çalışmalarıyla, fedakârlıklarıyla, güzel bir program hazırladık. Geçen sene salgın nedeniyle yapamamıştık. Bu hafta at yarışı, haftaya boğa yarışı ve Şubat ayında da geleneksel deve güreşlerimiz var. Kültürümüzün değerlerini yaşatmaya, birlik beraberlik noktasında insanları bir araya getirmek adına bu tür faaliyetleri sürmeye devam edeceğiz. Bu güne kadar emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Hakemlerin büyük bir dikkatle yönettiği ve federasyon kurallarının geçerli olduğu yarışlar sonucunda dereceye girenlere 2 bin liradan 35 bin liraya kadar para ödülü, kupa ve bayrak takdim edildi.