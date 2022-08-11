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Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan’ın kayınpederi Demir son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın vefat eden kayınpederi Memduh Demir, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN 11.08.2022, 14:16
Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan’ın kayınpederi Demir son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın vefat eden kayınpederi Memduh Demir, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’ın akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 69 yaşındaki kayınpederi Memduh Demir hayatını kaybetti. Nazilli sanayisinin tanınan isimlerinden olan Demir’in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Demir için bugün Nazilli Yeni Sanayii Cumhuriyet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti başkanları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir, omuzlara alınarak dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken Evranlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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