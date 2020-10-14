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Nazilli Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Öztunç’tan Aldemir’e ziyaret
İŞ ADAMI ALİ KIRCA VE NAZİLLİ MALATYA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI MESUT ÖZTUNÇ, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. OSMAN SELÇUK ALDEMİR’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
AYDIN 14.10.2020, 11:13
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İş Adamı Ali Kırca ve Nazilli Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Öztunç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Ali Kırca ve Mesut Öztunç, kentimizin güzide kurumlarından bir tanesi olan ADÜ’nün çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kırca ve Öztunç’a teşekkürlerini ileterek bilimin ışığında yürütülecek akademik çalışmalar ile ADÜ’yü en güzel noktalara taşımak hedefinde olduğunu ifade etti.
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