Nazilli Belediyespor basketbol takımı yeni sezona hazırlanıyor

2022-2023 sezonunda Erkekler Basketbol 2. Liginde C grubunda mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

11-13 Kasım 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak olan yeni sezon öncesinde çalışmalarına Nazilli’de devam eden takım geçtiğimiz günlerde Karşıyaka’da düzenlenen ve Karşıyaka Belediyespor, Akhisarspor, Pizza Bulls Co basket takımlarının katıldığı 4’lü 100. Yıl Turnuvası’ndan şampiyon olarak ayrılmıştı. Nazilli Belediyespor yeni sezon öncesi kamp programına ise 7-8-9 Ekim tarihlerinde Uşak belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uşak Kurtuluş Kupası’nda yer alarak devam edecek.