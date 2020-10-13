banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı

Nazilli Belediyesi’nde HES kodu dönemi başladı

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU SORGULAMA SİSTEMİNE GEÇTİ.

AYDIN 13.10.2020, 15:22
Nazilli Belediyesi’nde HES kodu dönemi başladı

Nazilli Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, salgınının yayılımını önlemek ve vakaların takibini kolaylaştırmak için Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama dönemine başladı. HES kodu olmayan vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde oluşturulan noktalarda görevli personeller yardımıyla HES kodu alabilecek.

Alınan kararların halk sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana aldığımız tedbirler ve gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla Türkiye genelinde iyi bir sonuç elde ettik. Virüsün yayılımının önüne geçmek için bu uygulamaların işleyişini daha da iyileştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. HES kodu uygulaması sayesinde vakaların takibini kolaylaştırırken aynı zamanda bu süreçte belediyemizi ziyaret eden vatandaşlarımız ile personelimizin de sağlığını korumuş olacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde hemşehrilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2