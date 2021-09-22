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Nazilli Belediyesi yağmur taşkınlarına karşı önlemlerini sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pınarbaşı Mahallesi Topandağ mevkiinde geçtiğimiz hafta başlatılan dere yatağı ıslah çalışmalarını tamamladı.

AYDIN 22.09.2021, 08:16
Nazilli Belediyesi yağmur taşkınlarına karşı önlemlerini sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pınarbaşı Mahallesi Topandağ mevkiinde geçtiğimiz hafta başlatılan dere yatağı ıslah çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında olası taşkınların önüne geçmek ve yoğun yağışlar nedeniyle kent merkezine kadar taşınan yağmur suyunu önlemek amacıyla, dere yatağı baştan sona temizlenerek iş makineleri ile çökertme çalışması yapıldı.

Nazilli Belediyesi olarak olası afetlerin etkilerini azaltmak, can ve mal kaybının önüne geçmek için çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kentimiz 2021 yılında pek çok afeti yaşadı. Çok yakın tarihlerde sel, yangın ve kuraklıkla mücadele etmek durumunda kaldık. Bu süreçte büyükşehir belediyemiz, kaymakamlığımız, devlet su işleri idaremizle birlikte koordineli olarak faaliyetlerimizi sürdürdük. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yalnızca salgınla değil, bu gibi durumlarla da maalesef ki karşı karşıya kaldık. Bu süreçte bizlerle birlikte elini taşın altına koyan, gece gündüz demeden hemşehrilerimiz için koşan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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