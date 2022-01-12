Nazilli Belediyesi Uzunçam’da kapanan yolları açıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Uzunçam Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Nazilli’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Uzunçam Mahallesi’nde afete neden oldu. Selin ardından mahalle arası yolların kapandığı haberini alan Nazilli Belediyesi ekipleri, bölgede acil müdahale çalışması başlattı.

Özellikle mahalle arası geçiş güzergahlarında toprak kayması yaşanan yolları iş makinaları ile açan ekipler, maddi hasarın meydana geldiği bölgelerde hasarı gidermek için gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür eden Uzunçam Mahalle Muhtarı Necdet Gören; “Uzunçam Mahallemizde heyelandan dolayı kapanan yollarımıza Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından anında müdahale edilip yolumuz ulaşıma açılmıştır. Başta Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan olmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.