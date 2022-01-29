Nazilli Belediyesi Hasköy’de kapsamlı temizlik çalışması yaptı

Nazilli Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan Hasköy Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde yer alan Hasköy mahallesinin tamamında köşe bucak temizlik yaptı. Çevrede kötü görüntü ve kokuya sebep olabilecek her şeye karşı önlem alan ekipler Hasköy Mahallesi’nde bulunan bağlantı yollarını ve sokakları süpürdü. Yol kenarlarında oluşan yabani otlar, kuru dal parçaları da tırpanlanarak temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin özverili şekilde çalışması sonucu Hasköy Mahallesi’nde sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.

Ekipler tarafından yapılan kapsamlı çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanırken Hasköy Mahallesi sakinleri yapılan temizlik çalışmasından dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra Kapsamlı temizlik çalışmalarının tüm mahallelerde düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken, yapılan planlama çerçevesinde sorumluluk alanımız içerisinde olan tüm mahallelerimizde de kapsamlı temizlikler yapıyor. Bu çalışmalarımızı şehrimizin diğer noktalarında da gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.