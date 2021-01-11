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Nazilli Belediyesi 17 taşınmazını kiralayacak
Nazilli Belediyesi’nin 17 taşınmazı açık teklif artırma usulü suretiyle 11 aylığına kiraya verilecek, ihalede artış muammen bedel üzerinden yapılacak.
AYDIN 11.01.2021, 16:24
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Nazilli Belediyesi’nin 17 taşınmazı açık teklif artırma usulü suretiyle 11 aylığına kiraya verilecek, ihalede artış muammen bedel üzerinden yapılacak.11 aylık toplam kirası 935 TL’den, 55 bin TL’ye kadar farklı muammen bedelleri bulunan taşınmazların ihalesi, 18 Ocak 2021 günü saat 11.00’da belediye binasında belediye encümeni huzurunda yapılacak. Arsa, tarla, bahçe, lokal, depo, dükkan, park işletmesi ve lojmandan oluşan taşınmazlar Zafer, Dumlupınar, Arslanlı, Yellice, Yeni Sanayi, Beğerli, Bozyurt, Esenköy, Yalınkuyu, Uzunçam, Kestel, Gedik ve Kahvederesi mahallerinde bulunuyor. İlgililer, Nazilli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden ihale dökümanını görebilecek. İhaleye girecek olanların ise idare onaylı ihale dökümanını satın alması zorunlu kılınıyor.
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