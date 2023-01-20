Narkotikten, uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde uzun süredir takip edilen A.U. isimli şüphelinin ikametini takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün akşam saatlerinde şahsın ikametine baskın düzenledi. Baskında şüpheli A.U. yakalanırken, ikamette yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 17 gram metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL para, 54 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan soruşturma neticesinde A.U.’nun aynı gece 3 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.U. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.