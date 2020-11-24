Muhtar Çamoğlu, öğretmenleri unutmadı

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Mahallesi’nde bulunan 450 öğretmeni unutmayarak hediye paketleri hazırladı.

Efeler ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla örnek bir projeye imza attı. Pandemi sürecinde okullarından ve öğrencilerinden uzak olan öğretmenleri unutmayan Çamoğlu, mahallesindeki okullarda görev yapan 9 okul ve 450 öğretmene içerisinde kahve lokum bulunan hediye verdi.

Ülke olarak zor süreçlerden geçildiğine dikkat çeken Muhtar Çamoğlu, bu süreçte çocukların pusulası olan öğretmenleri unutmamak adına muhtarlık olarak küçük bir jest yapmak istediklerini ifade ederek “Çam sakızı çoban armağanı olsun diyerek öğretmenlerimiz için harekete geçtik. Muhtarlığımız olarak mahallemizdeki tüm okullarda görev yapan öğretmenlerimiz için onların emeklerine layık değil biliyorum ama hoşlanacak ve bu günü hatırlayacakları küçük hediyeler hazırladık ve mahallemizde bulunan 9 okulumuzun tüm öğretmenlerine hazırladığımız hediye paketlerini takdim ettik. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ’ün de dediği gibi ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır’ sözünden feyiz alarak mahallemizde bulunan bütün okulların ihtiyaçları ve gelişimleri için elimizden geleni yapmaktayız. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, geçmişte, bugünde ve gelecekte verdikleri sonsuz emeklerden dolayı hem bir anne ve hem de mahallemizin muhtarı olarak minnetlerimi sunarım” dedi.