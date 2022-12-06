Motosiklet sürücülerine kaskın önemi anlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro personelleri, motosiklet sürücülerini hem denetledi hem de kask kullanımının önemi konusunda bilgilendirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro personelleri de Atatürk Kent Meydanı’nda motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Motosiklet sürücülerini, kask kullanımının önemi konusunda bilgilendiren ekipler, aynı zamanda motosiklet sürücüleri tarafından karşıya geçmek için yaya geçitlerinin kullanılmaması gerektiğini anlattı.

Ayrıca il genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar dahilinde trafik ekiplerinin yanı sıra hem hava destekli hem de KGYS marifetiyle yapılan denetimlerde ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kasksız motosiklet kullanımı gibi kural ihlalleri de denetleniyor.