Miniklere kitap okuma ve kütüphanenin önemi anlatıldı

Aydın’da faaliyet gösteren My Kolej Anaokulu öğrencileri, ‘Kütüphane Haftası’nı Çocuk Kütüphanesi’nde kutladı. Okul öğretmenleri ve kurumun Anaokulu Müdürü Ayşegül Karahan miniklerle birlikte kütüphaneye gidip kitap okumanın ve kitapların önemini anlattılar.

Globalleşen dünyada internetin de yaygınlaşması ile Z kuşağının kitap okuma alışkanlığını kaybettiğini belirten My Kolej Anaokulu Müdürü Ayşegül Karahan, kitap okumayı alışkanlık haline getiren çocukların daha başarılı olduğunu kaydetti. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gençlerin dijital cihazlara bağımlılığının her geçen gün arttığını belirten Karahan, “Elbette çocuklarımız çağın gereksinimi olan bilgisayar ve internet ve dijital cihazları kullanacaklar. Ancak bu bir bağımlılık haline gelmemelidir. Ne yazık ki günümüz gençliği bilgisayar ve dijital cihazların başından kalkamaz hale geldi. Buna bağlı olarak çocuklarımızda okuma ve anlama kabiliyeti kitap okuma alışkanlığının azalmasına paralel olarak her geçen gün düşüyor. Okul olarak bir yandan bilgisayarlı laboratuvarlarda eğitim verirken diğer yandan da çocuklarımıza küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz” diyerek internet ve bilgisayarın yönettiği değil internet ve bilgisayarı yöneten bir gençlik yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.