Milli spor Hemsball, Avrupa yolcusu

Milli spor olarak tescillenen Hemsball’un Avrupa’ya tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu spor branşının otizmli çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini göstermek amacıyla hayata geçirilen “Hemsball: Otizme Doğan Güneş” projesi Aydın’da tanıtıldı.

Türkler tarafından 11 yıl önce bulunan ve milli spor olarak tescillenen Hemsball sporunun otizmli bireyler üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak ve branşın dünyada yaygınlaştırılması amacıyla Avrupa Birliği Erasmus + Spor Hibe Programı çerçevesinde hayata geçirilen “Hemsball: Otizme Doğan Güneş” isimli projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de proje ortağı olduğu projede, milli spor olarak tescillenen Hemsball’un otizmli çocuklardaki olumlu etkilerine dikkat çekilecek. Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında Hemsball sporunun tanıtılmasının yanı sıra projenin amacı ve uygulamaları da anlatıldı.

Toplamda 5 set olarak oynanan oyun, dikkat, konsantrasyon, odaklanmaya ve el göz koordinasyonunu sağlanması sebebiyle özellikle engelli bireylerde de olumlu bir etki oluşturuyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği programıyla hayata geçirilen ve toplamda 3 ayaktan oluşan proje 26 Eylül’de başlayacak. Türkiye, Portekiz ve İtalya’nın proje ortaklığıyla yürütülecek olan çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

“Hemsball’un merkez üssü Aydın”

Geçtiğimiz Temmuz ayında dünyada ilk kez gerçekleştirilen Hemsball Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Aydın, Avrupa Birliği projesiyle de Hemsball’un merkez üssü olmaya aday gösterilirken, spor branşının hayata geçtiği günden bu yana da birçok ilklerine imza attı.

Hemsball’un odaklanma ve konsantrasyonun sağlanması açısından da önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Bugün bizim için hem gururlu hem mutlu bir gün. Birçok Avrupa Birliği projesinde yer aldık ama bu projenin ayrı bir önemi var. Çünkü hem spor merkezli bir proje hem de otizmlilere yönelik bir proje. Hemsball sporu, federasyon başkanı Murat Bey’in deyimiyle Türklerin ata sporu. Bu sporun özellikle odaklanma, denge ve refleks gibi birçok sorunla ilgili katkıları var. Ayrıca gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve gelişimlerini sağlamaya yönelik etkileri nedeniyle çok önem arz ettiğini her zaman vurguluyoruz. Odaklanma, denge ve refleks geliştiren bir spor dalı olan Hemsball, aynı zamanda otizm ile zihinsel engelli ve down sendromlular üzerinde de çok büyük faydaları olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanmış bir spor dalıdır. Bu projenin hayata geçmesinde de emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“Aydın, her zaman öncü oldu”

Aydın’ın Hemsball’un yaygınlaştırılması açısından her zaman öncü olduğunu belirten Hemsball sporunun kurucusu ve Uluslararası Hemsball Federasyonu Başkanı Murat Altınay; “Hemsball bizim milli sporumuz, milli değerimiz, ülkemizin bir parçası çok kıymetli. Biz aynı zamanda Hemsball sporu ile ülkemize bir marka kazandırmış olduk. Dünyaya bir spor branşı kazandırmış olduk ama biz Hemsball çalışmalarını Türkiye genelinde yaparken Aydın bu konuda hep öncü oldu. O yüzden Cenap Başkanım ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hemsball’u biz tüm dünyaya oynatmak istiyoruz. Bu ivmeyle, projemizi Portekiz ve İtalya işbirliğiyle de sürdürülebilir bir eğitime dönüştürmek istiyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından otizmli çocukların ailelerinin Hemsball’un çocukları üzerindeki etkisine dikkat çeken bir video izletildi. Daha sonra proje yetkilileri tarafından hayata geçirilecek olan proje ile ilgili tanıtım sunumu gerçekleştirildi.