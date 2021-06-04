Milli Park’taki kıyıya vuran çöpler temizlendi

Yaz aylarının gelmesi ile her gün yerli ve yabancı binlerce kişiye ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda hazırlıklar sürerken kıyıya vuran deniz çöpleri toplandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda ekipler çalışmalarına hız verdi. Saha hazırlık çalışmalarını sürdüren ekipler ziyaretçilerin daha rahat bir ortamda tatillerini geçirebilmesi için çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019/09 sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi kapsamında, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın ziyarete kapalı kıyılarında, hakim rüzgar ve dalga yönleri nedeniyle Yunanistan’ın Samos Adası ile Büyük Menderes Nehrinden kıyılara vuran katı maddelerden oluşan deniz çöpleri, deniz ve kara araçları ile toplanarak, atık toplama merkezine götürüldü.