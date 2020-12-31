MHP’li Alıcık; "2021, sağlık ve müjdeli haberler yılı olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alcıık, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "2021, sağlık ve müjdeli haberler yılı olsun" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi; "2021 yılının taze başlangıçlara, yeni heyecanlara, kalıcı bir huzura, artan saadete ve yoğunlaşan mutluluğa vesile olmasını diliyorum. Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmamaktadır. Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır. Covid-19 hastalığından dolayı tedavi görenlere sağlık, sıhhat ve afiyet temennilerimle birlikte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere rahmet niyaz ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyarak virüse alan bırakmayacağımıza inanıyorum. Sağlık bakanımıza, Bilim kurulumuza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaparız, başarırız, Türkiye’yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, endüstri 4.0 teknoloji disiplininde, ilim, bilim, erdem ve ahlak şuurunda, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı’nın muhteva ve müktesebatıyla Cumhuriyetimizin 100. yaşına lider ülke Türkiye hedefimizi taşıyabileceğimize olan inancımla; aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah’ın (cc) himayesi üzerlerine olsun diyorum. Cennet Aydın kentimizin kahraman efeleri hemşerilerimin, dava arkadaşlarımın, ülkücü kardeşlerimin, Türk-İslam aleminin , tüm insanlığın ve büyük Türk milletimizin yeni yılını içtenlikle kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için güçlü milli şuurun rehberliğinde kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum."