Merhum Recep İmre öğretmenin adı okulu Söke Lisesi’nde yaşayacak

Söke’nin köklü eğitim kurumlarından Söke Anadolu Lisesi’nde uzun yıllar eğitimcilik ve idarecilik yapan merhum öğretmen Recep İmre’nin ismi, hizmete giren bilgisayar laboratuvarında yaşayacak.

Aydın’ın Söke ilçesindeki Söke Anadolu Lisesi’nde Gülsevim İmre ve çocukları Gökhan Basri İmre ile Ozan İmre tarafından bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu. Laboratuvarda bulunan 21 adet bilgisayarın 20 adeti İmre ailesi tarafından karşılanırken, 1 tanesi de Söke Ticaret Odası tarafından alındı. Uzun yıllar Söke Anadolu Lisesi’nde eğitimci ve idareci olarak görev yapan merhum Recep İmre öğretmenin ismi ise oluşturulan laboratuvara verildi. Açılışta konuşma yapan Söke Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Türk laboratuvara adı verilen merhum Recep İmre ile ilgili bilgiler verirken, “İmre Ailesi bize okula kalıcı bir eser kazandırmak istediklerini söylediler. Bizler de sevinçle karşıladık. Yaptığımız girişimlerle okulumuza bilgisayar laboratuvarı kazandırdık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca benimde bugün müdürü olduğum okulda öğrenciliğim dönemimde öğretmenliğimi yapmış Recep İmre öğretmeninizin adının burada yaşayacak olması yarıca bir onur” dedi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından Gülsevim İmre ve çocukları Gökhan Basri İmre ile Ozan İmre’ye plaket ve belgeleri teslim edildi. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İmre Ailesi fertleri kutlayarak eğitime verdikleri katkı nedeniyle ayrıca teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Atay, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes başta olmak üzere İmre ailesi ve okul idaresi ile öğretmenler katıldı.

Recep İmre kimdir?

Söke Lisesi mezunu merhum Recep İmre, 1975 yılında öğretmenliğe Karahisar’da başladı. 1979 yılından itibaren de Söke Lisesi’nde öğretmenliğe başladı. Fen Bilgisi öğretmenliğinin yanında uzun yıllar okul idareciliği görevinde de bulundu. Söke Lisesi’nde 20 yıl aralıksız öğretmenlik yapan Recep İmre, 2020 yılında vefat etti.