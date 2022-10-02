Magnesia’da sanat ve tarih buluştu

Aydın’ın Germencik ilçesinde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan Magnesia Antik Kenti’nde Genco Gülan, Çağdaş Sanat Buluşması etkinliği çerçevesinde antik kent ile harmanladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yer alan tarihi Magnesia Antik Kenti’nde “Çağdaş Sanat Buluşması” etkinliği düzenlendi. Yunan Mitolojisi’nde doğa ve ay tanrıçası olarak bilinen Artemis’in kenti Magnesia Antik Kenti’nde, Çağdaş Sanat Buluşması etkinliği, Genco Gülan’ın çağdaş sanat sergisi açılışı ile başladı. Sanatseverler, Genco Gülan’ın Artemis Tapınağı’nda bulunan Kalem Aşısı sergisi ve Zeus Tapınağı’nda bulunan Gözyaşı Seramikleri sergisiyle buluştu. Genco Gülan eserlerini, tarihi Magnesia Antik Kenti kalıntıları ile günümüz çağdaş sanatını bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Artemis Kutsal Alanı’nda sanatseverlere Magnesia ile ilgili mini bir konferans verdi. Kökdemir, 2021-2022 yıllarında yapılan arkeolojik çalışmalarla ilgili sunumlarını sanatseverlerle paylaştı. Etkinlik, ünlü vokalist Sibel Köse’nin etkileyici caz konseri ile sona erdi.

“Magnesia, Türkiye’de en çok ziyaret edilen antik kent olacak”

Magnesia Antik Kenti’nin sahip olduğu hikayeyle, potansiyelle kendi değerini gösterdiğini belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer; “Magnesia Antik Kenti, sahip olduğu hikayeyle, potansiyelle zaten kendi değerini gösteriyor. Unutmamamız gerekir ki toplum tarihinde farkını ortaya koyan aktörler olur. Ben de yaklaşık 2 yıldır görevdeyim ve yaklaşık aynı süredir burada kazı başkanlığı sürecini yürüten Görkem hocamla birlikte harika bir sinerjiyle harika işlere imza attığımızı düşünüyorum. Kendisinin olağanüstü bir performansı var. Hiç şüphe yok ki kısa zaman içinde Magnesia ile ilgili fikirlerini, projelerini hayata geçirecek. Magnesia Antik Kenti, önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Antik kentlerinden biri olacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.

Aydın İl Kültür Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, öğretim üyeleri ve kazı başkanları katıldı.