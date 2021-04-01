banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

LPG’li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu.

AYDIN 01.04.2021, 16:22
2
LPG’li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi’nde Hükümet Bulvarı üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 09 ES 117 plakalı LPG’li otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Ali A. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ali A. kendi imkanları ile yangını söndürdü. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine gelerek yangın çıkan otomobilde çalışma gerçekleştirdi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu