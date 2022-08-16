banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Kuyucaklı öğrenciler hem Kur’an öğreniyor hem de spor yapıyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ’Kuyucaklı çocuklar hem Kur’an öğreniyor hem de spor yapıyor’ sloganıyla başlatılan etkinlik çerçevesinde Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim gören öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra çeşitli spor dalları ile de ilgileniyorlar.

AYDIN 16.08.2022, 14:31
Kuyucaklı öğrenciler hem Kur’an öğreniyor hem de spor yapıyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ’Kuyucaklı çocuklar hem Kur’an öğreniyor hem de spor yapıyor’ sloganıyla başlatılan etkinlik çerçevesinde Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim gören öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra çeşitli spor dalları ile de ilgileniyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kuyucak İlçe Müftülüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor. Horsunlu Mahallesi’nde bulunan; Çarşı Camii, Zekibey Camii ve Dörteylül Camii’ndeki Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim-öğretim gören öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılıyor. Kuyucak İlçe Müftüsü Ömer Mercan, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak, spor alışkanlığı kazandırmak, Kur’an kurslarını sevdirmek ve öğrencilere unutamayacakları güzellikler yaşatmak amacıyla düzenlenen müsabakaların kurs süresince devam edeceği belirtti.

Yorumlar (0)
27°
açık