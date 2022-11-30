KUTO Başkanı Akdoğan, "Yeni dönemde kadınlara ve gençlere ağırlık verdik"

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, seçimler sonrası kadınlar ve gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade etti.

Başkan Akdoğan yaptığı açıklamada, “Seçimlerimiz sonrasında yeni dönemimizde kadınlara ve gençlere ağırlık verdik. Hem Meclisimizde, hem de komitelerimizde kadınların ve gençlerin sayısını arttırdık. Amacımız bu arkadaşlarımızı gelecek dönemlere hazırlamak. Odalar Birliğini tanıtmak için yeni arkadaşlarımızla TOBB’a ziyaret gerçekleştirdik. Bizler Odalar Birliği’ni çok iyi tanıyoruz, faydalarını, ne iş yaptığını çok biliyoruz. Ama bölgedeki temsilcisi ticaret odalarından, sanayi odalarından başlayıp, ticaret odaları, Odalar Borsalar Birliği ne iş yapar sorularına cevap olsun, camiamızı arkadaşlarımız da tanısın, görsün istedik" dedi.

Başkan Akdoğan, odaların seçim sürecinin Kasım ayında biteceğini belirterek, “Daha sonra da Genel Kurul sürecimiz başlayacak. Her zaman, her ortamda söylediğimiz gibi biz Rıfat başkanla beraberiz. Net olarak yanındayız” sözleriyle devam ettiği açıklamasında, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na desteklerinin tam olduğunu söyledi.