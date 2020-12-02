KUTO Başkanı Akdoğan, sektör toplantısını değerlendirdi

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)yönetimi ve 60 TOBB sektör meclisi ile birlikte düzenlenen toplantının ardından değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda vergi, SGK borcu ötelemeleri, salgın nedeniyle finansmana erişim sıkıntısı yaşayan Oda ve Borsa üyeleri için bir yıl geri ödemesiz kredi gibi kredi fırsatları, pandeminin başından bu yana süregelen kredilerin yapılandırılması ve kira desteklerinin oluşturulması gündeme getirildi. Toplantıda korona virüs salgının çalışma hayatı ve istihdam üzerindeki etkileri, sektörel ve bölgesel sorunlar iletildi.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti; İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik. İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik. TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’nde her sektördeki en büyük firmalar ve ilgili sektörel dernekler yer alıyor. Sektör Meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları videokonferans yöntemiyle Bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. İçerde ve dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi.

Bakanlar ile TOBB Yönetiminin bir araya geldiği toplantının son derece önemli olduğunu vurgulayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; “Türkiye’deki Oda-Borsalar olarak Birliğimizin çatısı altında çok önemli bir yerdeyiz. Üyelerimizin sorunlarını üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla ilk ağızdan üst mercilere iletme fırsatı buluyoruz. Çözüm odaklı toplantılarla bu fırsatı sağlayan Birlik yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.