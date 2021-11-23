Kuşadası’ndaki resim sergisi beğeni topladı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen ‘Dünyanın Rengi Kadın’ isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Kadın sanatçının farklı teknikler kullanarak hazırladığı eserler, serginin açılışına katılan sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.

‘Dünyanın Rengi Kadın’ isimli karma resim sergisi düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi adına konuşan Sezin Özdemir, “Türkiye’de son yıllarda kadına yönelik şiddet olaylarında artış yaşanmaya başladı. Bu hafta çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu konuya dikkat çekerek kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacağız. Kuşadası Belediyesi’ne bize sunduğu katkılar dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Serginin hazırlanmasına emek veren kadın ressamlarımızı da yürekten kutluyorum” dedi.

Sergide 14 kadın sanatçının farklı teknikler kullanarak hazırladığı 53 eser yer alıyor. Kadın ressamların kadına yönelik şiddete sanat aracılığıyla dikkat çektiği sergi, 28 Kasım Pazar gününe kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.