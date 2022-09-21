Kuşadası’ndaki kantinler denetleniyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kuşadası’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

2022-2023 yılı Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kantin denetimlerinde mevzuata uygun hareket edilip edilmediği tespit edilerek, gerekli işlemler yapılıyor. Yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade eden öğrenci velileri denetimlerin daha sık olmasını dile getirdiler.